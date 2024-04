Sophie Kinsella, il video dopo l’annuncio della malattia: “Strano dire ad alta voce di avere un cancro al cervello”

L'autrice di "I Love Shopping" ha ringraziato i fan dell'affetto ricevuto dopo che ha annunciato di essere stata operata e di aver iniziato la chemioterapia: "Sono abbastanza in salute in questo percorso. Come vedete in questo momento sto bene"

Sophie Kinsella si è mostrata in un video sui social, dopo l'annuncio di essere stata operata per un cancro al cervello.

"Volevo dirvi un enorme grazie. Sono stati giorni surreali da quando ho annunciato di avere un cancro al cervello. Sinceramente è ancora strano per me dirlo ad alta voce: ho un cancro al cervello. Non sono ancora abituata", ha affermato la scrittrice, 54 anni, su Instagram.

"Quest’enorme ondata d’amore, che ho ricevuto dai miei lettori, mi ha fatto sentire molto meglio. Non so cosa mi aspettavo, ma sono rimasta davvero inondata dalla vostra generosità e dal vostro amore nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia. Mi sento fortunata, prima di tutto perché sono abbastanza in salute in questo percorso. Come vedete mi sento bene in questo momento. Ma sono fortunata ancora di più perché sono circondata da così tanto amore", ha aggiunto Sophie Kinsella, che sta affrontando un percorso di chemioterapia.

"So che molti di voi hanno affrontato malattie simili o l’hanno fatto i vostri cari oppure state affrontando momenti difficili. Lo condividerò con voi, lo supereremo insieme. Nel frattempo, dal profondo del mio cuore, vi dico grazie. Molti dei vostri messaggi mi hanno commossa. Forse vi chiedete se li leggo tutti, visto che sono stati tanti, io mi sono seduta e li ho letti tutti. Forse non sempre ho avuto modo di rispondere o lasciare un like, ma li ho letti tutti. In attesa di rivederci presto, grazie", ha concluso l'autrice di I Love Shopping.

Sophie Kinsella annuncia di avere il cancro

Nei giorni scorsi Sophie Kinsella aveva annunciato che nel 2022 ha ricevuto una diagnosi di cancro al cervello, a causa della quale è stata operata e sta facendo chemioterapia.

"Ho aspettato per molto tempo a condividere con voi questo aggiornamento sulla mia salute e ho aspettato di avere la forza di farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato un glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. Non l'ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità", aveva detto l'autrice di I Love Shopping.

Parlando della malattia: "Sono in cura dal team dell'University College Hospital a Londra, ho avuto un'operazione, che è andata bene, e successivamente ho fatto radioterapia e chemioterapia, che sto ancora facendo".

Chi è Sophie Kinsella

Nata a Londra nel 1969, Madeleine Sophie Wickham - questo il vero nome di Sophie Kinsella - si è laureata nell'interfacoltà Politica, Economia e Filosofia al New College di Oxford. Dopo aver lavorato per breve tempo come giornalista finanziaria, si è dedicata alla narrativa.

Il suo esordio come scrittrice è stato con il suo vero nome nel genere del romanzo rosa, molto apprezzato dalla critica. Ha raggiunto il successo internazionale con il romanzo I Love Shopping, pubblicato con lo pseudonimo Sophie Kinsella (cognome di sua madre), a cui sono seguiti nove sequel.

Ha pubblicato altri romanzi, tra cui Sai tenere un segreto?, Ti ricordi di me?, e l'ultimo Sono esaurita. Sophie Kinsella ha cinque figli, avuti con il marito Henry Wickham che ha sposato nel 1991.