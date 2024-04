Cambio di look per la piccola Céline Blue, figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che su Instagram sfoggia una nuova capigliatura.

"Mi fa troppo ridere con questi codini", scrive Sophie Codegoni condividendo alcuni scatti della figlia. "Ora sì che sembra super dispettosa", aggiunge l'influencer nella storia dove vediamo la piccola giocare sorridente.

In un'altra storia, vediamo Céline in piedi mentre si regge a un piccolo pouf. La primogenita di Sophie Codegoni è ormai vicina a compiere i suoi primi passi?

Sophie Codegoni parla a Verissimo della separazione e della figlia

Ospiti a Verissimo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano parlato della fine della loro storia d'amore e della figlia, raccontando le rispettive verità.

Sophie Codegoni aveva detto di aver scoperto un tradimento da parte dell’ex fidanzato e aveva parlato di diverse "mancanze di rispetto" del dj, affermando di non aver sentito la sua vicinanza nemmeno durante la nascita della loro figlia Céline: "Io stavo partorendo e lui, a un certo punto, dice: 'Chiamo tua mamma che vado a riposarmi'. Mentre nasceva la bambina l'hanno dovuto svegliare. Céline è nata con presenti lui e mia mamma, perché non aveva fatto in tempo a uscire".