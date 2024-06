Sonia Bruganelli e la malattia della figlia Silvia: “Ho fatto i conti con rabbia e senso di colpa”

Sonia Bruganelli torna a parlare in un'intervista della malattia della figlia: "Ho fatto un lungo percorso, che sto facendo ancora, per accettare la situazione e cominciare a godermi la maternità di Silvia"

"Ormai ho accettato di essere una madre imperfetta e va bene così". Sonia Bruganelli torna a parlare della malattia della figlia Silvia. La produttrice tv e opinionista ripercorre la sua prima maternità: dalla diagnosi di cardiopatia all'ipossia della figlia. " Ho sempre vissuto la malattia di Silvia come un’ingiustizia. Ho scoperto che era cardiopatica all’ottavo mese di gravidanza, quando si preparano i vestitini e si dipinge la cameretta. Doveva essere il momento più bello e invece i medici, in modo diretto, mi dissero: 'Se non si opera appena nata, muore'", racconta Sonia Bruganelli al Corriere della Sera.

Silvia è stata operata subito dopo la nascita: "È nata il 23 dicembre del 2002 ed è stata subito operata al cuore. Ma i danni dovuti all’ipossia postoperatoria li hanno scoperti dopo una settimana. Io avevo già capito che qualcosa non andava, ma tutti dicevano che vedevo cose che non c’erano".

Nell'intervista, Sonia Bruganelli ripercorre anche le sue difficoltà nell'accettare la malattia della figlia: "Ho avuto un crollo: avevo 27 anni, lei era la mia prima figlia, non avevo sbagliato niente durante la gestazione, ero stata attenta. Paolo aveva 40 anni e spalle più larghe, si è occupato lui di tutto. La prima foto con Silvia ce l’ho che aveva tre mesi: prima era sempre stata nel reparto di terapia intensiva neonatale".

La produttrice tv ha affrontato un percorso di accettazione: "Ho fatto un lungo percorso, che sto facendo ancora, per accettare la situazione e cominciare a godermi la maternità di Silvia senza pretendere di essere per lei anche insegnante, fisioterapista, logopedista...Non dovevo mai sbagliare. A lungo ho fatto i conti con il senso di colpa e la rabbia".

Dopo Silvia, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno avuto altri due figli: Davide e Adele. Alla domanda "Non ha avuto paura, dopo, di avere altri figli?", risponde: "No, al contrario. Non avevo più paura di niente. Però i problemi si sono presentati quando è nato Davide, un anno e mezzo dopo, perché davanti a un figlio così bello, sano, per il quale avevo messo il fiocco azzurro fuori dalla porta, ho cominciato a dirmi che non me lo meritavo, che stavo togliendo qualcosa a Silvia. È allora che il mio rapporto con lei è diventato ossessivo, mentre non riuscivo più a stare vicino a Davide. Ed è lì che ho cominciato a lavorare su me stessa. Mi sono rasserenata solo con la nascita di Adele, nel 2007, quando la salute di Silvia si era stabilizzata e potevo tirare il fiato".

Per quanto riguarda il futuro di Silvia, che oggi ha quasi 22 anni: "Vorrei che la sera andasse a divertirsi e a fare l’aperitivo con le amiche. Il pensiero fisso riguarda il futuro, perché non è ancora autosufficiente e avrà sempre bisogno di qualcuno che l’aiuti. Però penso anche che non sarà mai sola, perché ha quattro fratelli (il riferimento - oltre a Davide e Adele - è a Stefano e Martina, i figli maggiori che Paolo Bonolis ha avuto dalla prima moglie Diane Zoeller ndr). Chi si occuperà di lei avrà una disponibilità economica per non farle mancare niente, e questa è una grande fortuna, nella disgrazia"

Della maternità oggi Sonia Bruganelli dice: "A un certo punto scatta qualcosa che ti dice basta, fai quello che ti senti. Ora riesco a essere più buona con me stessa. Ho imparato che non bisogna mai giudicare: il rapporto madre figlio è diverso e ognuno trova il suo modo per viverlo. Io ho trovato il mio".