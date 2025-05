Sonia Bruganelli, lo scatto social dei figli: "Fratellanza"

Silvia Bonolis e Davide Bonolis

Sul suo profilo Instagram, Sonia Bruganelli condivide un dolce scatto della primogenita Silvia, 22 anni, insieme al fratello Davide, 20 anni.

Nelle foto pubblicate dall'ex moglie di Paolo Bonolis vediamo i due ragazzi sul letto mentre si abbracciano e ridono insieme. "Fratellanza", scrive la produttrice tv nella didascalia del post.

Oltre a Silvia e Davide, dalla storia d'amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è nata anche Adele, 17 anni.

Sonia Bruganelli e la malattia della figlia Silvia

In un'intervista del 2024 al Corriere della Sera, Sonia Bruganelli aveva parlato della malattia della figlia Silvia: dalla diagnosi di cardiopatia all'ipossia della figlia: "Ormai ho accettato di essere una madre imperfetta e va bene così. Ho sempre vissuto la malattia di Silvia come un’ingiustizia. Ho scoperto che era cardiopatica all’ottavo mese di gravidanza, quando si preparano i vestitini e si dipinge la cameretta. Doveva essere il momento più bello e invece i medici, in modo diretto, mi dissero: 'Se non si opera appena nata, muore'".

"Ho avuto un crollo: avevo 27 anni, lei era la mia prima figlia, non avevo sbagliato niente durante la gestazione, ero stata attenta. Paolo aveva 40 anni e spalle più larghe, si è occupato lui di tutto. La prima foto con Silvia ce l’ho che aveva tre mesi: prima era sempre stata nel reparto di terapia intensiva neonatale", aveva raccontato la produttrice tv.