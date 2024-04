Sonia Bruganelli e Dario Maltese ospiti a Verissimo

Loro sono la nuova coppia di opinionisti de L'Isola dei Famosi e sono prontissimi per vivere questa nuova sfida insieme: Sonia Bruganelli e Dario Maltese saranno ospiti a Verissimo, sabato 6 aprile, dalle 16.30 su Canale5. Nata a Roma nel 1974, Sonia Bruganelli si laurea in Scienze della Comunicazione e avvia la sua carriera professionale nel mondo della moda per poi spostarsi alla televisione. Qui incontra Paolo Bonolis, a cui si lega sentimentalmente nel 1997. La coppia si sposa nel 2002 e dalla loro unione nascono i figli Silvia (2003), Davide (2005) e Adele (2009). Nato a Erice, in provincia di Trapani, il 13 febbraio 1977, Dario Maltese cresce a Castellammare del Golfo, dove frequenta il liceo Classico. Trasferitosi a Roma, prosegue gli studi universitari e nel 2000 si laurea in Scienze Politiche. Nello stesso anno inizia a lavorare a Mediaset, inizialmente nelle redazioni online, mentre dal 2006 entra nel mondo del TG5 per occuparsi di Esteri. Attualmente è uno dei principali volti dell'edizione del telegiornale delle ore 20, dopo aver seguito in diretta diversi eventi internazionali come il referendum in Scozia e Catalogna, le elezioni negli Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Spagna e Grecia, oltre agli attentati terroristici a Charlie Ebdo, Bataclan, Bruxelles, Nizza, Londra, Berlino e al Museo del Bardo a Tunisi.