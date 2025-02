Sinisa Mihajlovic Arianna Rapaccioni figlia Viktorija

Oggi 20 febbraio Siniša Mihajlović avrebbe compiuto 56 anni. Sui social arrivano toccanti ricordi dei figli dell'ex allenatore, scomparso a dicembre 2022 a causa della leucemia.

"E io che ancora mi sveglio ogni mattina nella speranza che sia solo l’incubo più brutto di sempre. Tanti auguri al mio papà, al mio grande e immenso amore. Ti amo ogni giorno di più", ha scritto Virginia Mihajlović sui social, pubblicando un commovente video di sua figlia Violante insieme a nonno Sinisa. Nelle storie poi Virginia ha aggiunto: "Sei il mio angelo meraviglioso e ti amo fino all'infinito papà". Sempre Virginia ha condiviso anche una riflessione: "Oggi più che mai è uno di quei giorni in cui devo trovare più forza di quella che già ci metto ogni mattina, per provare a trovare quanti più motivi possibili per continuare comunque ad essere felice e serena, voi Violante e Leone Sinisa, siete il motivo più grande".

Viktorija Mihajlović ha pubblicato una foto nel lettone con mamma e papà, raccontando l'occasione in cui è stata scattata. " Non scorderò mai quella sera. L’hotel non aveva aggiunto un altro letto in stanza, ormai era tardi e quindi mi sono messa nel lettone con voi, come quando ero bambina. Volevamo dormire vicini, ma nessuno dei due voleva stare in mezzo. Mamma mi prendeva in giro: 'Quasi 30 anni e ancora nel letto con mammina e papino' e noi che ridevamo fino a piangere. Il giorno dopo sarebbe stata una mattinata importante per te, avrebbe cambiato di nuovo tutto, ma quel piccolo momento di felicità non lo dimenticherò mai. Auguri papà, sei l’amore della mia vita".

Anche Miroslav Mihajlović ha voluto ricordare sui social il padre. "Auguri papà. Sempre con me", ha scritto il terzo figlio di Siniša Mihajlović e Arianna Rapaccioni, che insieme hanno avuto cinque figli.

Arianna Mihajlovic, il doloroso racconto della scomparsa del marito

Ospite a Verissimo Arianna Rapaccioni aveva raccontato così gli ultimi istanti di vita del marito: "Gli ho preso la mano e gli ho detto: Non preoccuparti, amore, ci penso io ai ragazzi, vai. Subito dopo ha fatto il suo ultimo respiro".