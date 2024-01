Simona Izzo, l’addio alla mamma Liliana D'Amico

Simona Izzo e Ricky Tognazzi annunciano sui social la scomparsa di Liliana D’amico: "Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly", ha scritto il marito dell’attrice

Simona Izzo ha annunciato sui social la scomparsa della madre Liliana D’amico, venuta a mancare nella notte tra il 24 e il 25 gennaio.

L’attrice ha condiviso nelle sue storie su Instagram un video dello scorso ottobre di alcuni momenti trascorsi con l'amata mamma, a corredo del quale ha riportato alcune versi dello scrittore e filosofo Albert Camus: “Dice Camus: della morte e dell’azzurro non sappiamo parlare ma sono stata molto felice con te, nata d’inverno ma di carattere estivo, ci abbagliavi con la tua indimenticabile bellezza, che portavi come un foulard…”

Simona Izzo il giorno prima della morte della madre aveva pubblicato sui social un video del marito Ricky Tognazzi in ospedale: "Ricky è venuto a trovare mamma.. lei gli ha detto: 'Quanto siete belli', noi abbiamo sorriso e le è salita un po' la pressione, buon segno", aveva scritto a corredo del filmato l’attrice, che ad aprile compirà 71 anni.

"Forza mammy", aveva commentato il filmato, aggiungendo un cuore, l'amica e collega Eva Grimaldi, e Simona Izzo le aveva risposto: "Ciao tesoro... mamma è andata via oggi alle 2.20, era una splendida donna di 93 anni”.

Ricky Tognazzi, invece, ha condiviso su Instagram uno scatto di Simona Izzo con la madre, a corredo del quale ha dedicato toccanti parole alla suocera: "Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata, ma prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa, ci hai detto: 'Quanto siete belli!' Sei sempre stata così Lilly, adorabile e generosa. Sarai per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie”.

Tra i tanti commenti al post anche quello di Enrica Bonaccorti: "Carissima Simonetta ti mando tutto il mio affetto. Non ci sono parole per consolarti, ma hai una meravigliosa famiglia e un meraviglioso marito accanto che lo faranno. Un forte abbraccio a te, a Ricky e a tutti voi", mentre Ferzan Özpetek ha aggiunto: "Le sia lieve la terra. Ci dispiace molto, vi abbracciamo forte forte".

Liliana D’Amico era nata il 19 agosto 1931 ed è stata sposata con il doppiatore Renato Izzo, scomparso nel 2009, con il quale ha avuto quattro figlie: Simona e la gemella Rossella, Giuppy e Fiamma.