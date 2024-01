Silvia e Giulia Provvedi ospiti a Verissimo

Due sorelle sempre unite e affiatate: sabato 13 gennaio a Verissimo Giulia e Silvia Provvedi

Le gemelle, nate a Modena l'1 dicembre 1993, raggiungono la notorietà nel 2012 partecipando come duo musicale alla sesta edizione di X Factor, per poi pubblicare il loro album d'esordio Unpredictable l'anno successivo. Nel 2015 vincono la decima edizione de L'Isola dei Famosi davanti al modello Brice Martinet e a Cecilia Rodríguez, prendendo quindi parte a diverse trasmissioni televisive tra cui Grand Hotel Chiambretti, Colorado e ai più recenti All Together Now e Avanti un altro. Nel 2018 entrano nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Giulia viene eliminata alla tredicesima puntata, mentre la sorella Silvia raggiunge il terzo posto.

Dalla relazione con Giorgio De Stefano, il 18 giugno 2020 Silvia Provvedi ha dato alla luce la figlia Nicole.