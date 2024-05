Sibel Tascioglu e Yeliz Doğramacılar ospiti a Verissimo

Le amiche-nemiche della soap Terra amara sono pronte a raccontarsi insieme nelle studio di Verissimo.

Sibel Tascioglu e Yeliz Doğramacılar, volti rispettivamente di Sermin e Fusun in Terra amara, saranno ospiti di Silvia Toffanin nel weekend dell'11 e 12 maggio. Le due attrici turche racconteranno la loro vita privata, la carriera e i loro personaggi.

Sermin e Fusun in Terra amara

Sibel Tascioglu è Sermin in Terra amara

Sibel Tascioglu nasce a Bursa, in Turchia, il 28 luglio 1976. Inizialmente, frequenta l’università di business administration, ma non le piace e così si iscrive e si laurea al conservatorio come attrice.

Attrice e doppiatrice, Sibel Tascioglu lavora per il teatro, il cinema e la tv, e nel 2018 viene scelta per interpretare Sermin in Terra amara.

Sibel Tascioglu è sposata con Murat Kolcak Kostendil dal 2016. Una storia particolare la loro, dato che i due avevano avuto una love story ai tempi della scuola e, dopo circa 25 anni l’amore è rinato.

Yeliz Doğramacılar è Fusun in Terra amara

Yeliz Doğramacılar nasce nel 1978 a Istanbul, in Turchia. Dopo aver terminato gli studi all'Università Yeditepe e all'Università di Bahçeşehir, Yelize intraprende la sua carriera d'attrice, recitando in numerosi film e serie tv turche.

Nel 2018, viene scelta per interpretare Fusun in Terra Amara, ruolo per il quale vince il premio Miglior attrice di serie tv esordiente dell'anno.

Dal 2009, Yeliz Doğramacılar è sposata con Nevzat Arman, con cui ha due figli, Omer e Mehmet.