Sibel Tascioglu, chi è Sermin di Terra amara

Sibel Tascioglu, l'attrice turca che interpreta Sermin nella celebre soap opera Terra amara, sarà ospite a Verissimo sabato 27 gennaio.

Sibel Tascioglu nasce a Bursa, in Turchia, il 28 luglio 1976. È figlia unica e il suo eroe era il padre, che aveva un grande senso dell’umorismo e dal quale pensa di aver ereditato il talento per recitare.

Inizialmente, frequenta l’università di business administration, ma non le piace e così si iscrive e si laurea al conservatorio come attrice.

Sibel Tascioglu non è soltanto attrice, bensì anche doppiatrice e, dopo molti ruoli a teatro, nel cinema e nelle serie tv, nel 2018 viene scelta per interpretare Sermin in Terra amara.

Sibel Tascioglu è sposata con Murat Kolcak Kostendil dal 2016. Una storia particolare la loro, dato che i due avevano avuto una love story ai tempi della scuola e, dopo circa 25 anni l’amore è rinato. Non hanno figli, ma hanno 6 gatti.

Nel video sopra, scopriamo chi è Sermin di Terra amara.