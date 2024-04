Serpil Tamur ospite: torna a Verissimo Azize di Terra amara

L'attrice, celebre per il ruolo della nonnina Azize nella soap opera turca, sarà a Verissimo nel weekend del 27 e del 28 aprile

Serpil Tamur, l'attrice che interpreta la nonnina Azize in Terra amara, sarà nuovamente ospite a Verissimo, in onda sabato 27 e domenica 28 aprile, alle 16.30 su Canale 5.

Serpil Tamur nasce il 19 maggio 1944 sull'Isola di Rodi, in Grecia. Nel 1963 si diploma al conservatorio statale e, nel corso della sua carriera, prende parte a più di quaranta opere teatrali e moltissime serie tv. Nel 2018 viene scelta per il ruolo di Azize in Terra Amara.

Nella soap opera, Serpil Tamur è il volto di Azize, chiamata da tutti "la nonnina". Azize è la madre di Hunkar che, a causa della sua infermità mentale, combina sempre qualche guaio e si caccia spesso in pericolo.

Serpil Tamur è sposata con Uygur Tamur, ha due figlie di nome Serra e Seda ed è anche nonna.