Serpil Tamur e i 53 anni di matrimonio con Uygur

Serpil Tamur parla a Verissimo dell'amore per il marito Uygur Tamur, con cui è sposata da 53 anni. "Ci siamo sposati nel 1970 e da allora siamo stati insieme ogni giorno della nostra vita. Mi sento di ringraziarlo perché, con il mio lavoro, non è facile conciliare impegni e famiglia, ma mio marito mi ha seguita ovunque. Ad ogni mio spettacolo era in prima fila", afferma l'attrice turca, che interpreta Azize in Terra amara. Serpil Tamur, 79 anni, svela anche il segreto di un amore così duraturo: "Ci devono essere rispetto, amore e comprensione reciproca. Noi ci siamo rispettati e compresi per tutta la vita. Oggi ci comportiamo come se ci fossimo conosciuti l'anno scorso. Abbiamo le stesse attenzioni dei primi tempi". L'attrice turca ha avuto con il marito due figlie e oggi è nonna di tre nipoti. "Io e mio marito proviamo un amore indescrivibile per i nostri nipoti", afferma Serpil Tamur.