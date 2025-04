Serena de Ferrari con la figlia Amelia

Serena de Ferrari, 26 anni, condivide sui social il primo scatto insieme alla figlia Amelia, avuta insieme al compagno Gianluca Spettoli e nata il 30 marzo 2025. Per l'attrice, famosa per aver interpretato Viola in Mare Fuori, si tratta della prima figlia. "AmeliaAmore", è la didascalia che accompagna lo scatto.

Serena de Ferrari svela a Verissimo il sesso del figlio

Ospite a Verissimo insieme al compagno, l'attrice aveva parlato della gravidanza, rivelando di aspettare una bambina. "Sono molto felice che sia capitato così giovane, perché così non avremo tanta differenza generazionale. All'inizio ero un po' spaventata, però penso che sia normale", aveva raccontato in quell'occasione.

Gianluca Spettoli racconta la paternità a Verissimo

Sempre a Verissimo, Gianluca Spettoli aveva parlato della futura paternità: "Sono prontissimo a diventare papà. È stata una sorpresa, ma non poteva essere una sorpresa più bella di questa. Quindi viviamo ogni secondo con tutto l'amore del mondo".