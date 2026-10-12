Dall'inizio della storia d'amore con Lorenzo Biagiarelli al matrimonio: Selvaggia Lucarelli si è raccontata a Verissimo.

L'opinionista del Grande Fratello Vip ha ripercorso l'inizio della relazione con il compagno: "Lui aveva 25 anni e io 41. Ci guardiamo indietro e pensiamo a come eravamo giovani, ingenui, spavaldi. Ci credevamo sin dall'inizio. Lui, dopo pochissimo tempo, mi ha lasciata, perché aveva avuto un ripensamento. Per la prima volta nella mia vita mi sono inginocchiata e gli ho detto: 'Fai quello che vuoi, perché non posso trattenerti, ma fidati di me, questa è una storia bellissima, dobbiamo crederci. Supereremo questo momento e saremo insieme per un sacco di tempo'. Lui si è preso quel tempo per pensarci, siamo rimasti insieme e non ci siamo più lasciati".



Per quanto riguarda il matrimonio, Selvaggia Lucarelli ha detto: "Non prometto niente, ma forse riusciremo a organizzarlo per l'autunno 2027. Dopo 11 anni non ci si sposa per amore, ci si sposa per mettere a posto un po' di cose. Non è Cupido a dirti sposati, è il commercialista".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Selvaggia Lucarelli a Verissimo.