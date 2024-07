Sul suo profilo Instagram, Selena Gomez ha dedicato un dolce messaggio al fidanzato Benny Blanco.

"Grazie per condividere la tua vita con me ogni giorno", ha scritto la cantante di 32 anni al cantautore e produttore discografico.

La coppia sembra essere più affiatata che mai: Selena Gomes ha condiviso diversi scatti mentre dormono abbracciati, si baciano e si divertono insieme.

Selena Gomez e Benny Blanco, la storia d'amore

Selena Gomez e Benny Blanco, all'anagrafe Benjamin Levin, si conoscono da alcuni anni: nel 2019, infatti, i due artisti aveva lavorato insieme alla canzone I Can't Get Enough, prodotta da Blanco.

Benny Blanco ha lavorato con Selena Gomez anche nel 2015 per Same Old Love e Kill 'Em With Kindness, oltre alla collaborazione del 2017 con Cashmere Cat con il brano Trust Nobody.