Sebastiano Pigazzi: "Mio nonno Bud Spencer era il nucleo della famiglia"

Sebastiano Pigazzi ricorda a Verissimo suo nonno Bud Spencer. "Era il nucleo della famiglia. È stata una grossa perdita, ma grazie ai fan, in qualche modo, esiste ancora", dice l'attore, 30 anni, figlio di Diamante, terza figlia di Bud Spencer.

Sebastiano Pigazzi ha perso il nonno all'età di 20 anni. Di lui, quando era bambino, ricorda soprattutto: "Le sue mani enormi, la sua voce calda, la sua simpatia". Il giovane attore ha avuto modo di vedere il nonno una settimana prima della sua scomparsa: "Gli dissi che sarei andato a Napoli, ci salutammo". Sebastiano non avrebbe mai pensato di non rivederlo più: "È stato scioccante, non ce lo aspettavamo".