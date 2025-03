Sarah Toscano smentisce il flirt con Fedez e parla di Matteo Berrettini

Sarah Toscano smentisce a Verissimo il flirt con Fedez di cui si è parlato di recente. "Il gossip fa parte del gioco, ma a volte si va un po' oltre. Fa male ricevere dei commenti sulla vita privata, soprattutto se sono falsi. Si è parlato di cose mai successe. E fa male quando poi si parla male di te in giro per qualcosa di falso. È brutto, ma fa parte del gioco", dice la cantante, 19 anni.

Per quanto riguarda l'amore, Sarah Toscano afferma di non avere ancora avuto una bella storia d'amore: "Forse perché sono molto selettiva o forse perché ho paura proprio perché non l'ho mai vissuto. Aspetto la persona giusta". Sarah Toscano ha parlato anche di Matteo Berrettini, a cui lei aveva mostrato apprezzamenti sui social, ricevendo risposta: "Lo stimo come sportivo, ho tanti idoli nel mondo del tennis. Cosa si può dire a Matteo Berrettini? Complimenti".