Sarah Ferguson, 64 anni, è stata operata per un melanoma maligno che le era stato diagnosticato a gennaio e le sue condizioni di salute sarebbero confortanti. È quanto riporta il Daily Mail, attraverso le dichiarazioni di un'amica della Duchessa di York: "È un enorme sollievo per Sarah e l'intera famiglia dopo il periodo più stressante e l'ansiosa attesa dei risultati". Nonostante l'intervento sia andato a buon fine, il livello di attenzione rimane però particolarmente alto, al punto che Sarah Ferguson dovrà continuare a sottoporsi a controlli ogni dodici settimane.

L'annuncio della malattia

"Mi sono presa un po' di tempo per me stessa perché mi è stato diagnosticato un melanoma maligno, una forma di cancro della pelle - aveva dichiarato a gennaio la stessa duchessa di York - È la mia seconda diagnosi di cancro in un anno, da quando mi è stato diagnosticato un cancro al seno quest'estate, per il quale ho subito una mastectomia e un intervento di chirurgia ricostruttiva".

Nel messaggio condiviso sui social, Sarah Ferguson ha quindi proseguito condividendo tutta la gratitudine per aver rilevato la malattia tempestivamente e l'importanza della prevenzione: "È stato grazie alla grande attenzione del mio dermatologo che il melanoma è stato scoperto con tempestività. Naturalmente un'altra diagnosi di cancro è stata uno shock, ma sono di buon umore e sono grata per i tanti messaggi di amore e sostegno. Credo che la mia esperienza sottolinei l'importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore, la consistenza e l'emergere di nuovi nei che possono essere un segno di un melanoma, e invito chiunque legga questo messaggio a sottoporsi in maniera scrupolosa ai controlli". " Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei fossero rimossi e analizzati mentre la duchessa si sottoponeva a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia, e uno di questi è stato identificato come canceroso", aveva invece fatto sapere il portavoce della duchessa di York.

Sarah Ferguson e il cancro al seno

A giugno 2023 Sarah Ferguson aveva già subito un intervento di mastectomia per un cancro al seno: "Alla duchessa di York è stata diagnosticata una forma precoce di cancro al seno, rilevata durante uno screening mammografico di routine - aveva fatto sapere in quell'occasione il suo portavoce - Le è stato consigliato di sottoporsi a un intervento chirurgico, che ha avuto successo". "Sarah Ferguson non aveva sintomi prima dello screening, e ritiene che la sua esperienza sottolinei l'importanza di uno screening regolare. Ora sta ricevendo le migliori cure mediche e i suoi medici le hanno detto che la prognosi è buona", aveva aggiunto il portavoce della duchessa di York.