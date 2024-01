Sandra Milo: "Non voglio morire per non lasciare i miei figli"

Sandra Milo, 90 anni, riflette a Verissimo sul senso della vita e sulla morte: "Non voglio morire perché non voglio lasciare i miei figli". Mamma di Debora, Ciro e Azzurra, l'attrice spiega: "Vorrei morire dopo di loro per tenergli la mano. Gli direi: Adesso vai perché entri in una nuova vita bellissima e io poi ti raggiungo". Sandra Milo sarebbe pronta ad affrontare un dolore enorme pur di risparmiarlo ai figli: "Il dolore rimarrebbe a me, fortissimo, però sarei vicina a loro e farei ancora qualcosa per loro". Riflettendo sulla vita e sulla morte, aggiunge: "Mi sono convinta nel tempo che non si muore mai perché si rimane nei figli, nei nipoti e in un certo senso, secondo me, è come se si rimanesse nell'aria, attorno. Penso che si continui a vivere in un altro modo, in un'altra forma".