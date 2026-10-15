Il cantante dei record del 2026. Oltre 150 milioni di stream, 2 dischi di platino e ora è responsabile artistico ad Amici26: domenica 18 ottobre a Verissimo, Samurai Jay.
Nome d'arte di Gennaro Amatore, Samurai Jay nasce a Napoli l'1 ottobre 1998. L'adolescenza non è un periodo facile per lui: subisce seri episodi di bullismo e inizia a soffrire di disturbi alimentari. Dopo un percorso di psicoterapia, Samurai Jay trova sostegno nella musica che dà una svolta alla sua vita.
Inizia a farsi notare nella scena urban nel 2018 con il suo primo EP Promesse; due anni dopo pubblica il suo primo album Lacrime, seguito nel 2026 dal secondo disco Amatore. Il 2026 è anche l'anno del suo esordio in gara al Festival di Sanremo con Ossessione, brano certificato doppio disco di platino. Dopo un'estate di successi e record, a ottobre Samurai Jay debutta in tv nelle vesti inedite di responsabile artistico per il canto ad Amici26.