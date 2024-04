Samuel Peron: "Con Tania Bambaci un colpo di fulmine. Vorrei diventare ancora papà"

Samuel Peron parla a Verissimo della sua storia d'amore con Tania Bambaci, a cui è legato da 13 anni e con cui nel 2022 ha avuto il figlio Leonardo.

"Con Tania è stato un colpo di fulmine, appena l'ho vista ho pensato: 'Lei sarà la donna della mia vita e con lei costruirò una famiglia'", racconta il ballerino e futuro naufrago dell'Isola dei Famosi: "Tania mi ha supportato tantissimo e mi ha spinto ad accettare l'Isola nonostante i miei indugi".

In futuro, Samuel Peron vorrebbe diventare ancora papà: "A me piace la famiglia numerosa. Per ora abbiamo Leonardo, poi vediamo se ne vengono altri. Vorrei almeno un altro figlio perché io ho sofferto il fatto di essere figlio unico".