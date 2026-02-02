Dalla grande stima per Gerry Scotti alle critiche sul suo aspetto fisico fino alla storia d'amore con Luigi Punzo: Samira Lui si è raccontata a Verissimo.



La showgirl de La Ruota della Fortuna si è commossa, ascoltando il videomessaggio di Gerry Scotti. "Gerry è un mito prima come persona e poi come professionista. C'è un rapporto di stima e di amicizia. A volte mi devo dare un po' di pizzicotti per ricordarmi che lavoro davvero con Gerry Scotti. Delle volte mi fermo e realizzo che è tutto vero. A Gerry posso dirgli solo grazie", ha affermato la showgirl, 27 anni.



Samira Lui ha risposto anche alle critiche sul suo aspetto fisico: "Non ho nulla contro la chirurgia. Direi tutto quello che ho fatto. Mi sono rifatta il seno, ma in viso non ho fatto nulla". La showgirl ha parlato poi della storia d'amore con Luigi Punzo, a cui è legata da quasi otto anni. "Si era parlato di matrimonio, ma è una fake news, perché non ci sono state proposte. Però credo che arriverà anche quel momento lì, perché io sono convinta che lui sia la persona giusta, che sia l'uomo della mia vita", ha detto Samira Lui.



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Samira Lui a Verissimo.