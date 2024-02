Şahin Vural e Polen Emre, chi sono Rasit e Fadik di Terra amara

Şahin Vural e Polen Emre, gli attori turchi celebri per i ruoli di Rasit e Fadik nella soap opera Terra amara, saranno ospiti a Verissimo sabato 3 febbraio, in onda su Canale 5 alle 16.30.

Şahin Vural nasce ad Adana, in Turchia, l'8 agosto 1986, in una famiglia molto numerosa composta da ben 11 fratelli.

Appassionato alla recitazione sin dalla scuola elementare, la sua carriera di attore inizia nel 2018, quando viene scelto per alcune serie tv turche. Nello stesso anno, diventa anche il volto di Rasit in Terra amara.

Polen Emre nasce anche lei ad Adana, il 17 luglio 1991. Si appassiona al mondo dello spettacolo da piccolissima e inizia a recitare a teatro già da bambina. Dopo aver studiato Cinema e Televisione, la sua carriera prosegue nei teatri, ma anche in molte serie televisive. Nel 2018 viene scelta per interpretare Fadik in Terra amara. Polen Emre è sposata dal 2021 con Mert Tetik, un giocatore di pallavolo.

In Terra amara, Rasit e Fadik sono due lavoratori della tenuta degli Yaman, che si innamorano perdutamente fino a sposarsi, non senza qualche imprevisto.

Nel video sopra, scopriamo chi sono Rasit e Fadik di Terra amara.