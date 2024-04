Sabrina Salerno, la dedica al figlio Luca per il 20esimo compleanno

La cantante pubblica sui social alcuni scatti insieme al figlio: "Ringrazio l'Universo per avermi dato la fortuna di essere, in questa vita, la tua mamma"

"Ringrazio l'Universo per avermi dato la fortuna di essere, in questa vita, la tua mamma": con queste parole Sabrina Salerno augura al figlio buon compleanno. "Lo so, a volte sono una coperta un po’ pesante e tu hai già vent’anni", aggiunge la cantante, di 56 anni, pubblicando alcune foto insieme al figlio Luca.

Legata dal 1994 all'imprenditore Enrico Monti, sposato nel 2006, Sabrina Salerno è diventata mamma di Luca Maria nel 2004.

Ospiti a Verissimo a ottobre del 2022, Sabrina Salerno e Luca avevano parlato del loro rapporto. "L'ho desiderato tanto ed è un figlio che ho fatto con grande coscienza. Il lavoro di madre l'ho preso molto sul serio anche perché te lo porti per il resto della vita - aveva detto la cantante - Ho cercato di insegnargli il rispetto per le donne. Penso sia un lavoro che tocca a noi".

Parlando della mamma Luca invece aveva detto: "È l'unica persona al mondo che riesce a tirarmi fuori quello che ho dentro davvero. Di mio non sono molto aperto, ma lei riesce a farmi dire cosa provo realmente".