Sabrina Ferilli indossa la maglietta della Roma: "Sei unica"

Sabrina Ferilli pubblica degli scatti sui social che sono un omaggio alla sua squadra del cuore, la Roma. Nel carosello di foto l'attrice indossa una maglietta con scritto "Roma 6 unica", aggiungendo in didascalia queste parole accompagnate da un lupo, simbolo della squadra e della Città eterna: "...come me".

Impossibile non pensare a quando, nel 2002, Francesco Totti sfoggiò in campo, sotto la maglia ufficiale, una t-shirt con scritto - appunto - "6 unica", una dedica all'allora fidanzata e futura moglie, Ilary Blasi. Oltre a essere un'attrice e personaggio televisivo di successo, Sabrina Ferilli è anche un'icona per i tifosi della Roma: indimenticabile è il suo storico spogliarello che fece in occasione della vittoria dello scudetto della squadra giallorossa nel 2001 al Circo Massimo.

Lo scorso 28 giugno Sabrina Ferilli ha compiuto 60 anni, costellati di successi professionali come sei Nastri d'argento, un Globo d'oro e un David speciale. Oltre alla fortunatissima carriera come attrice, Sabrina è anche un personaggio televisivo molto amato. Nel 2013 diventa giudice di Amici, esperienza che segna l'inizio di una lunga collaborazione con Maria De Filippi che si trasforma presto in amicizia.