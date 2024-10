Rüzgar Aksoy e Çağla Demir, gli attori che interpretano Tarik e Banu nella serie Endless Love, tornano a Verissimo e si raccontano per la prima volta insieme nel weekend del 2 e 3 novembre.

Rüzgar Aksoy nasce Mersin nel 1981. Inizia la carriera da attore nel 2008 e nel 2019 ottiene la parte di Ercument nella serie Terra amara. Come doppiatore, è stato la voce di Captain America per la Turchia. Dal 2023 è sposato con Yasemin Sancaklı, ballerina coreografa. In Endless Love, Rüzgar Aksoy interpreta Tarik, il fratello di Kemal.

A Verissimo aveva parlato dell'amore per sua moglie Yasemin, con cui è sposato dal 2023, e il desiderio di diventare padre. In quell'occasione, aveva anche ricordato la madre Asya, una "leonessa" che ha sacrificato tutto per permettergli di studiare.

Çağla Demir nasce a Bursa, in Turchia, nel 1992. Inizia a lavorare come modella, ma poi si avvicina alla recitazione lavorando in diverse serie tv. In Italia è nota soprattutto per il ruolo di Banu in Endless Love. Nella serie, Banu è l’ex amante di Emir. Amata da Tarik, fratello di Kemal, Banu non ricambia i suoi sentimenti, ma è costretta a sposarlo per volere di Emir.

A Verissimo aveva raccontato del ritrovato amore con il fidanzato, con cui si era separata nel 2018, spiegando che stanno riscoprendo la loro relazione dopo alcuni anni.