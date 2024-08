Rudy Zerbi, lo scatto con Giulia Stabile: “Sei un essere speciale”

Reunion estiva per Rudy Zerbi e Giulia Stabile. Il conduttore e insegnante di Amici ha pubblicato sui social uno scatto in piscina insieme alla ballerina. "Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te", ha scritto Rudy Zerbi come didascalia del post, citando un verso del brano La cura di Franco Battiato.

Dolcissimo è stato anche il commento di Giulia Stabile, che ha scritto: "Sei letteralmente un secondo papà. Quanto bene ti voglio".

Rudy Zerbi e Giulia Stabile si sono conosciuti ad Amici: lui nelle vesti di insegnante di canto, lei prima allieva nel 2020 e poi ballerina professionista. Si sono ritrovati anche nel programma Tú sí que vales di cui Rudy Zerbi è parte della giuria, Giulia Stabile invece è co-conduttrice dal 2021.

Quest'estate Rudy Zerbi e Giulia Stabile si sono incontrati all' Aquafan di Riccione da cui Rudy Zerbi conduce le dirette su Radio Deejay. Il conduttore ha pubblicato infatti diversi video con la ballerina, tra cui il lancio da un'attrazione di Giulia Stabile insieme a uno dei quattro figli di Rudy Zerbi, scrivendo: "I miei figli extreme all’Aquafan".

Insieme hanno festeggiato anche Ferragosto, Rudy Zerbi ha pubblicato sui social il video della reunion con Giulia e altri ex allievi di Amici: Petit, Marisol e la vincitrice della scorsa edizione Sarah Toscano.