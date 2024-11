Rózsa Tassi ospite a Verissimo

Il racconto di una donna forte, elegante e innamorata della sua famiglia: Rozsa Tassi si racconterà a Verissimo, sabato 16 novembre alle 16.30 su Canale5.

Nata a Szolnok, in Ungheria, il 29 giugno 1972, Rózsa Tassi inizia la sua carriera come modella. A Cannes conosce Rocco Siffredi. Nello stesso anno si sposano. Nel 1996 nasce il primogenito Lorenzo, che tre anni dopo avrà un fratello: Leonardo.

Già ospite a Verissimo insieme al marito, Rózsa Tassi aveva raccontato come sia stato per lei essere la moglie di Rocco Siffredi: "Io vedevo lui, la persona, e non quello che fa. Vedevo il suo come un lavoro ed ero innamorata di lui. All'inizio non è stato facile per i pregiudizi. Ho sofferto quando mi hanno rifiutato alcuni lavori perché ero sua moglie".