Rozsa Tassi rivela il momento più difficile nei 30 anni di matrimonio con Rocco Siffredi

Rozsa Tassi racconta a Verissimo come sia stato per lei essere la moglie di Rocco Siffredi

Rozsa Tassi racconta a Verissimo come sia stato per lei essere la moglie di Rocco Siffredi: "Non è stato facilissimo, ma nemmeno difficile. Ho sempre visto il suo come un lavoro qualsiasi. Siamo sempre stati come qualsiasi altra coppia, litigate comprese".

Rozsa rivela anche quale sia stato il momento più difficile del loro matrimonio: quando Rocco Siffredi, dopo aver annunciato il suo addio al porno, ha rivelato di essere dipendente dal sesso.

"L'ho vissuta male perché non me ne aveva parlato. Ho sentito venire meno la fiducia tra noi, che è la base di un rapporto", afferma Rozsa Tassi che con Rocco Siffredi ha avuto i figli Lorenzo (1996) e Leonardo (1999).

È stata Rozsa poi a consigliare al marito di tornare al suo lavoro: "Aveva fatto un passo che non doveva fare perché non era pronto. Quindi gli ho consigliato di tornare a tutto ciò che gli mancava". Rozsa Tassi e Rocco Siffredi sono riusciti a superare quel momento difficile e, dopo 30 anni di matrimonio, continuano a sognare un futuro insieme. "Credo che ormai invecchieremo insieme", afferma Rozsa.