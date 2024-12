Rosita Celentano, il dolore per la scomparsa dell'amato cagnolino Morphine

Rosita Celentano condivide a Verissimo il dolore per la scomparsa dell'amato cagnolino Morphine: "Aveva 16 anni, era anziano, ma non si è mai preparati. Mi è morto tra le braccia"

Rosita Celentano condivide a Verissimo il dolore per la scomparsa dell'amato cagnolino Morphine. "Aveva 16 anni, era anziano, ma non si è mai preparati - afferma l'attrice, 59 anni -. Ha avuto una gastroenterite che l'ha portato via in un paio di giorni. Mi è morto tra le braccia".

L'attrice è stata accanto all'amato cagnolino fino alla fine: "L'ho seguito fino all'ultimo momento della cremazione. Sembrava che stesse dormendo. Credo che la morte sia un passaggio, non finisce qua. Io ho fatto tutto quello che potevo".

Oggi accanto a Rosita Celentano rimane la cagnolina Euphoria: "Gli animali, i cani, sono speciali. Poi i cani che fanno meno quello che ci aspettiamo sono i più intelligenti perché hanno carattere. Morphine per esempio si arrabbiava se lo toccavo mentre dormiva, però in fondo nemmeno noi vorremmo essere disturbati mentre riposiamo".