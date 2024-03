"Ricordo ancora il suono click boom boom boom. Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom". Con un ritmo unico dalla doppia sonorità, la cantante Rose Villain ha calcato per la prima volta il palco del Festival di Sanremo con il brano Click boom!.

Rose Villain, pseudonimo di Rosa Luini, sarà ospite a Verissimo nella puntata di sabato 16 marzo, dalle 16:30 su Canale 5.

Nata a Milano nel 1989, Rose Villain si trasferisce a Los Angeles a 18 anni dove consegue il diploma al conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood.

Nel 2016, la cantante fa il suo debutto con il singolo Get The Fuck Out Of My Pool al quale seguiranno diversi brani e collaborazioni negli Stati Uniti. Il 2020 segna l’esordio musicale di Rose Villain in italiano con il brano Bundy seguito da Il diavolo piange ed Elvis, brano che vede Villain collaborare con Guè.

A gennaio 2023 esce il suo primo disco dal titolo Radio Gotham mentre nell'estate dello stesso anno arriva il successo del brano Fragole, singolo di Achille Lauro con Rose Villain.

Nel febbraio del 2024 partecipa per la prima volta in gara al Festival di Sanremo. Radio Sakura è il titolo del suo secondo album uscito l'8 marzo 2024.

Riguardo la sua vita privata, Rose Villain si è sposata con il produttore discografico Sixpm il 23 maggio 2022 a New York.