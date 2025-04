Rosanna Fratello, l'appello a Ornella Vanoni: "Incontriamoci e abbracciamoci"

Rosanna Fratello parla a Verissimo del rapporto complicato con Ornella Vanoni: "Sono passati gli anni '70, quando il discografico Alfredo Rossi puntava su di me perché ero giovane. Oggi, a Ornella vorrei dire: 'Basta, ormai stiamo invecchiando tutte e due, non è il caso di continuare con questo pensiero su di me'".

In merito alla loro rivalità, la cantante spiega: "Ornella si lamentava allora perché Alfredo Rossi puntava sul fatto che io facessi delle canzoni popolari dato che aveva la necessità di vendere. Ornella faceva un genere più difficile. E questo non le andava bene"

Rosanna Fratello, 74 anni, lancia un appello a Ornella Vanoni, 90 anni: "Mi aspetto che mi riceva per un abbraccio e un saluto. Mi piacerebbe incontrarla e dirle: 'Vogliamoci bene'".