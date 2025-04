Rosanna Banfi con la nipotina Matilde

Rosanna Banfi (all'anagrafe Rosanna Zagaria) compie 62anni e per l'occasione condivide su Instagram un filmato insieme alla nipotina Matilde, figlia di Virginia Leone. Per Rosanna Banfi si tratta del primo compleanno da nonna. "Quante cose cambiano in un solo anno, il mio desiderio si è avverato. Auguri nonnetta!", è la tenera didascalia del filmato.

Rosanna è figlia di Lucia Lagrasta e Lino Banfi, 88 anni, (all'anagrafe Pasquale Zagaria) e ha un fratello di nome Walter, nato nel 1968. A Verissimo insieme al nonno Lino Banfi, Virginia Leone aveva presentato la figlia e aveva raccontato la sua vita da mamma: "Sta andando bene, a giorni alterni. Quando ci sono le notti in cui mi fa dormire di meno, il giorno dopo è più difficile".

Sempre a Verissimo, i due avevano parlato anche di Rosanna e Lino Banfi aveva ricordato i suoi giorni da nonno di Virginia: "Me la ricordo da piccolina. Giocavamo al cavalluccio", aveva raccontato l'attore in quell'occasione.