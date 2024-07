Rosalinda Cannavò e il dolce ballo con il pancione

Rosalinda Cannavò si prepara ad accogliere la prima figlia con Andrea Zenga condividendo sui social alcuni dolci momenti legati alla gravidanza. Come l'ironico video postato su Instagram, nel quale si vede l'attrice ballare mostrando il pancione sotto la scritta scherzosa "Quando pretenderanno di vedere mia figlia dopo che non si sono fatti sentire per tutta la gravidanza".

"Al di là dell’ironia - aggiunge Rosalinda nel copy - la verità è che nessuna donna si dimenticherà di chi c’è stato nel momento più bello ma anche vulnerabile della sua vita."

A giugno l'influencer ha condiviso sui social alcuni scatti con il compagno nella cameretta della nascitura. "Passo dopo passo quasi all'ottavo mese. Stiamo preparando la tua cameretta e non ci sembra ancora vero!", ha scritto Rosalinda a fianco delle immagini in cui Andrea disegna con la vernice bianca un cuore sul pancione della fidanzata.

L'annuncio della gravidanza risale allo scorso marzo e successivamente la coppia ha svelato che sarebbe nata una femminuccia.

Rosalinda Cannavò a Verissimo: "Temevo di non riuscire a diventare mamma"

Ospiti a Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano raccontato le emozioni legate alla dolce attesa e alla voglia di diventare genitori.

L'attrice aveva confidato anche di aver avuto paura di non riuscire a diventare madre a causa dell'anoressia di cui ha sofferto in passato: "Desideravo diventare mamma, lo sognavo, ma non ero sicura di poter realizzare questo sogno a causa delle difficoltà che ho avuto in passato".