Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, l'intervista in 100 secondi

Dai possibili nomi per il figlio alle paure della prima gravidanza: i momenti salienti dell'intervista a Verissimo di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, in attesa di un bambino

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno condiviso a Verissimo la gioia di diventare genitori. La coppia ha svelato i possibili nomi per il figlio o la figlia che nascerà a settembre.

"Se fosse maschio siamo tendenti a chiamarlo Teo, in onore di Teodosio Losito - hanno spiegato -. Se fosse femmina stiamo valutando Dafne e Camilla".

Rosalinda Cannavò ha affermato anche di aver avuto il timore, in passato, di non potere avere figli: "Avendo sofferto di anoressia, avevo il dubbio di non riuscire a diventare mamma, mi chiedevo: 'Chissà se succederà a me?'".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Verissimo.