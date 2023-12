Romina Carrisi mostra il pancione all'ottavo mese

Romina Carrisi, in attesa del suo primo figlio, condivide sui social uno scatto del suo pancione di otto mesi.

“34esima settimana di gravidanza”, ha scritto nelle sue storie su Instagram la figlia di Al Bano e Romina Power, che di recente aveva dedicato sui social dolci parole al nascituro.

"T’insegnerò l’amor proprio, che la prima relazione che devi avere è con te stesso, perché detterà di conseguenza tutte le altre. T’insegnerò il rispetto, per le religioni, culture, pensieri e vissuti diversi dal tuo. T’insegnerò ad essere libero di esprimerti senza offendere, difenderti senza essere aggressivo, viaggiare senza perderti. Non vedo l’ora di conoscerti, amore mio. Siamo in tanti ad aspettarti", aveva scritto Romina Carrisi.

Romina Carrisi e Al Bano, le emozioni della dolce attesa condivise a Verissimo

Romina Carrisi, a ottobre, a Verissimo aveva svelato di essere in dolce attesa e di aspettare un maschietto: "Non sono pronta a diventare mamma, anche se ho aspettato tanti anni. Ho paura, ma sono molto felice. So che posso contare sulla mia famiglia che mi starà vicino".

La figlia di Albano Carrisi il 17 dicembre scorso aveva poi condiviso con Silvia Toffanin la gioia dell’attesa del suo bambino: “Manca un mese al parto e ancora non ho ancora capito cosa devo mettere nella valigia…”

“I figli che ho avuto con Romina Power sono nati, come me, tutti in casa”, aveva aggiunto Al Bano, ospite in studio con la figlia, che gli aveva fatto eco: “Mio figlio nascerà in ospedale, a Roma, perché io sono troppo ansiosa”.

“Non vedevo l’ora, dopo Cristel, che succedesse anche a te di diventare mamma... questo figlio ti cambierà l’esistenza”, aveva detto Albano alla figlia, che a proposito del nome del nascituro aveva raccontato: “Ne ho uno del cuore ma non lo voglio svelare”.