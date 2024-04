Addio a Roberto Cavalli, il ricordo di Giorgio Armani: "Un vero artista"

Addio a Roberto Cavalli. Lo stilista è scomparso a Firenze all'età di 83 anni, dopo una lunga malattia. Tra i tanti ricordi condivisi in queste ore, spicca quello del collega Giorgio Armani che su X ha scritto: "Non riesco a immaginare una visione della moda più distante dalla mia di quella di Roberto Cavalli, eppure di lui ho sempre avuto enorme rispetto".

"Roberto era un vero artista, selvaggio e meraviglioso nell'uso delle stampe, capace di trasformare la fantasia in abiti seducenti. Apprendo con grande tristezza della sua scomparsa: la sua verve di toscanaccio mancherà molto".

Nato a Firenze il 15 novembre 1940, Roberto Cavalli è il fondatore dell'omonima casa di moda fiorentina. La sua moda "patchwork", le sue idee 'stravaganti', lo portano nel 1970 al Salon du Prêt-à-Porter di Parigi, dove presenta la prima collezione che porta il suo nome e nel 1972 apre la sua prima boutique a Saint Tropez, sulla Costa Azzurra, meta di turisti e vip in cerca delle ultime tendenze di moda. Nello stesso periodo porta in passerella le sue prime creazioni in fatto di jeans, che diverranno nel tempo il suo marchio di fabbrica. Iniziano a essere lanciati, infatti, sul mercato dallo stilista i primi jeans denim stampati, fatti con intarsi di pelle, broccati e con stampe animalier.

Roberto Cavalli lascia sei figli: Tommaso e Cristiana - avuti dal suo primo matrimonio con Silvana - e Robert, Rachele e Daniele, avuti dalle seconde nozze con Maria Düringer (arrivata seconda a Miss Universo nel 1978). L'8 marzo 2023 è nato Giorgio, il sesto figlio dello stilista avuto con la compagna svedese Sandra Nilsson, 38 anni, chiamato come il padre dello stilista, ucciso dai nazisti nel 1944, quando Roberto Cavalli aveva solo tre anni.