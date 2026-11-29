Roberta Bruzzone parla a Verissimo del matrimonio con il funzionario di polizia Massimo Marino, a cui è legata da 12 anni e con cui è sposata da 9. "Ho trovato la persona per me, siamo complementari e compagni in tutte le attività", afferma la nota criminologa, 53 anni.

Riguardo al marito, aggiunge: "Mi dedica tantissimo tempo, crede molto in quello che faccio. Capisce che sono molto impegnata e non crea malumori per il fatto che sono spesso fuori casa. Crede in noi come progetto di vita".

Roberta Bruzzone racconta anche la missione del marito in Afghanistan: "È stato lì due anni come responsabile della sicurezza. Ho assistito in diretta a un attentato nella sua zona, ho sentito l’esplosione al telefono con lui, credo di non aver mai avuto così paura in vita mia. Continuavo a chiamare, ma ovviamente le linee erano interrotte, non c'erano comunicazioni ufficiali".