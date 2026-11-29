Paola Caruso rivela a Verissimo il desiderio di diventare di nuovo mamma: "Mio figlio Michele mi chiede sempre un fratellino o una sorellina. Io ci sto pensando perché sono figlia unica, da piccolo è bello perché è tutto tuo, ma da grande ti manca una spalla".



"Io vorrei regalarglielo, ma bisogna parlare con Fabio. Io ce l'ho in mente", aggiunge la showgirl, 41 anni, legata da circa un anno a Fabio Talin. Paola Caruso racconta anche che il compagno ha instaurato un bellissimo rapporto con Michele. "Fabio è molto presente. Finalmente Michele ha un punto di riferimento maschile", dice la showgirl, riferendosi all'assenza nella vita del figlio da parte del padre Francesco Caserta.