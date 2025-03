Riky con la nonna

Riky condivide sui social un dolce ricordo della nonna scomparsa. Si tratta di un carosello di foto che ritraggono il cantante insieme alla nonna. "Ho scritto questa canzone (Carillon, ndr.) pensando a te", scrive a corredo della raccolta di scatti, "in realtà, rileggendola, l’ho scritta pensando al me immerso in quel vuoto che creavi l’anno scorso. Ti facevo sentire qualche nota e stavi bene. Eri il fiore dell’universo, il sole di Macugnaga, una forma di allegria nuova, una forma di allergia piacevole, la nonna che avrei voluto avere non ci fossimo mai incontrati. Contenta, bella, leggera, scordarella".

È stata la nonna a spingere Riky nella sua carriera: "Un giorno hai adocchiato la locandina di un concorso. Hai raccolto le mie insicurezze e le hai rese forza gentile. Da quei provini di paese non mi sono più fermato. Ci trovavamo sulle coperte e le copertine. In tv e ai concerti. Bastava ti cercassi gli occhi".

La didascalia prosegue evocando alcuni ricordi e il cantante spiega che Carillon è "l'ultimo brano che sono riuscito a farti ascoltare". Poi il messaggio si conclude così: "Ti amo nonna. Ascolta questo pezzo in cuffia. Manchi tantissimo".

A Verissimo, Riky e il rapporto con la nonna

Ospite a Verissimo, l'ex concorrente di Amici aveva parlato proprio del suo bellissimo rapporto con la nonna. "Era la mia fan numero uno. Mia nonna era una persona fantastica, un pezzo di pane. Una persona estremamente buona, calda. Era una persona che mi dava tantissimo amore e tantissima forza anche nei momenti no. Io andavo da lei e lei la prendeva sul ridere: ma cosa vuoi che sia, non ti preoccupare, vedrai che le cose vanno bene. Mi bastava un abbraccio, una pastasciutta e io stavo bene con lei, ero a posto", aveva raccontato Riky in quell'occasione.