Rettore e i 50 anni d'amore con Claudio: "Il nostro momento più bello? Oggi"

Donatella Rettore e Claudio Filacchioni ripercorrono a Verissimo la loro storia d'amore.

Legati dal 1974, e sposati dal 2005, rivelano a Verissimo che tra loro non è stato un colpo di fulmine: "Non ci siamo piaciuti subito". "Da musicista avevo il pregiudizio che una cantante così bella come lei non potesse essere anche brava", racconta Claudio Filacchioni - il cui nome d'arte è Claudio Rego -, che si è ricreduto subito: "Ci siamo rincontrati a Taranto e mi sono innamorato".

Dopo 50 anni insieme, alla domanda quale sia stato il momento più bello della loro storia rispondono: "Il presente". Della loro quotidianità dicono: "Facciamo baruffa dalla mattina alla sera. Litighiamo sulle cose più puerili".