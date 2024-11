La regina Camilla e l'addio all'amata cagnolina Beth

La regina Camilla ha annunciato la scomparsa dell'amata cagnolina Beth condividendo la triste notizia sugli account social di Buckingham Palace.

"Un triste addio a Beth, l'amatissima compagna della Regina". Con queste parole è stata annunciata la scomparsa della fedele Jack Russel che Camilla ha adottato nel 2011 al rifugio per animali Battersea Dogs and Cats.

"Ha portato tanta gioia, sia durante le passeggiate, sia aiutando nei doveri ufficiali o stando rannicchiata accanto al fuoco", continua il post dell'account dei Royals, che condivide anche alcuni scatti della regina insieme alla cagnolina.

La regina Camilla, i problemi di salute e il ritorno agli impegni pubblici

La regina Camilla, 77 anni, è stata recentemente costretta ad abbandonare gli impegni pubblici a causa di un'infezione toracica di stagione.

Dopo essere rientrata da un viaggio in Australia, la regina non è stata in grado di partecipare al Remembrance Day, la ricorrenza inglese che commemora la fine del primo conflitto mondiale.

Durante la ricorrenza, che si celebra l'11 novembre, a sostituire Camilla è stata la duchessa di Gloucester.

Pochi giorni dopo la sovrana è tornata a partecipare agli impegni pubblici tra cui un ricevimento per i finalisti del Booker Prize, il premio letterario per il miglior romanzo inglese.

"Sto molto meglio. Ho un po' di tosse. Volevo davvero venire", ha affermato Camilla arrivando alla residenza reale di Clarence House.