Dopo essere rientrata dal viaggio in Australia insieme a re Carlo III, la regina Camilla è stata costretta a casa per via di "un'infezione toracica di stagione", condizione definita tale da una nota ufficiale.

Lo scorso weekend, la consorte di re Carlo non ha potuto partecipare al Remembrance Day, ricorrenza festeggiata negli Stati membri del Commonwealth.

Originariamente denominata Armistice Day per commemorare i caduti della Prima Guerra Mondiale, oggi la cerimonia ha acquisito un significato più ampio e globale: la ricorrenza viene utilizzata per ricordare tutte le persone morte in guerra.

A sostituire la regina Camilla, è stata la duchessa di Gloucester.

Il 13 novembre, la sovrana ha ripreso gli impegni pubblici prendendo parte a un ricevimento per i finalisti dell'annuale Booker Prize, tra i riconoscimenti letterari più importanti del Regno Unito.

"Sto molto meglio. Ho un po' di tosse. Volevo davvero venire", ha dichiarato la regina arrivando alla residenza reale di Clarence House.