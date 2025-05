Rebecca Staffelli, 27 anni, ha pubblicato su Instagram un simpatico video in compagnia della nonna ottantaquattrenne. "84 anni e non sentirli", ha scritto l'opinionista del Grande Fratello a proposito di NonnaGi, come la chiama la nipote.

Nel video Rebecca Staffelli spiega: "Quando la nonna è stanca e non vuole più camminare, abbiamo sempre un piano B", e mostra la nonna seduta nel carrello che si fa portare in giro per il centro commerciale dalla nipote, fino alla macchina.

Tra le risate, la nonna commenta: "Perché non l'abbiamo fatto prima? La vergogna la devi provare per altre cose, non per queste".

Rebecca Staffelli e l'amore per la sua famiglia

Ospite a Verissimo, Rebecca Staffelli ha parlato dell'amore per la sua famiglia e per i suoi genitori, Matilde Zarcone e Valerio Staffelli.

A proposito dei genitori ha detto: "Sono due mondi totalmente diversi, la componente che unisce entrambi è l'amore e il bene che non ci hanno mai fatto mancare"

Rebecca Staffelli e le difficoltà di essere figlia d'arte

Sempre a Verissimo, Rebecca Staffelli ha raccontato cosa significhi farsi strada nel mondo dello spettacolo con due genitori famosi.

"È normale sentire delle critiche, ma io conosco il mio percorso. Mi rendo conto che il pregiudizio sia difficile da allontanare, anche perché è umano: viene d'istinto pensare di una persona con un cognome famoso che svolga un determinato ruolo per il suo cognome appunto", ha spiegato l'opinionista del Grande Fratello.

Parlando dei genitori, Rebecca Staffelli ha aggiunto: "Mamma e papà mi hanno insegnato il sacrificio, il valore dei soldi. Nella mia famiglia non è mai stato tutto regalato. Sono stati sempre dei genitori presenti, giocosi, ma anche educativi. Nella mia vita vorrei essere un'unghia di quello che sono loro, me lo auguro".