La principessa Anna ricoverata in ospedale

La principessa Anna è stata ricoverata in ospedale dopo un incidente avvenuto nella sua casa di campagna in Inghilterra.

La notizia è stata diffusa da Buckingham Palace con un comunicato: "La Principessa Reale ha riportato lievi ferite e un trauma cranico a seguito di un incidente avvenuto il 23 giugno nella tenuta di Gatcombe Park. Sua Altezza Reale rimane al Southmead Hospital di Bristol, in osservazione come misura precauzionale e si prevede una ripresa completa e rapida".

La dichiarazione continua dicendo che Re Carlo, fratello della principessa, è stato "tenuto attentamente informato e si unisce a tutta la famiglia reale nell'inviare il suo affetto più profondo e i suoi auguri alla Principessa per una pronta guarigione".

Il ricovero in ospedale farà saltare alla principessa Anna gli impegni programmati: "Su consiglio dei medici, gli impegni di Sua Altezza Reale per la prossima settimana saranno rinviati. La visita di Stato giapponese si svolgerà come previsto, anche se purtroppo la principessa non potrà partecipare al banchetto di Stato di domani. Sua Altezza Reale invia le sue scuse", ha riferito il portavoce di Palazzo. Su indicazioni dei medici la principessa Anna non potrà volare e salterà, quindi, anche il viaggio in Canada.

La dinamica dell'incidente e le condizioni di salute della Principessa Anna

La principessa Anna, 74 anni ad agosto, ha riportato lievi ferite alla testa durante una passeggiata. Sebbene la causa dell'incidente non sia stata rivelata, le ferite della principessa sono coerenti con un potenziale impatto con la testa o le gambe di un cavallo. Anna è stata portata in ospedale da suo marito Sir Timothy Laurence. Nella tenuta, quando si è verificato l'incidente c'erano anche i suoi figli, Zara Tindall e Peter Phillips.

Il portavoce di Buckingham Palace ha aggiunto che la figlia della regina Elisabetta II "si sta riprendendo bene, è in condizioni confortevoli ed è ricoverata in ospedale come misura precauzionale per ulteriore osservazione". Si prevede che la principessa Anna possa tornare a casa questa settimana.

La principessa Anna - che è un'abile cavallerizza, avendo gareggiato nell'evento equestre di tre giorni alle Olimpiadi del 1976 a Montreal - di recente ha partecipato a cavallo al Trooping the Colour.

