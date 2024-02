I Pooh spiegano l'origine del nome del gruppo

I Pooh raccontano a Verissimo l'origine del nome del loro gruppo: "Deriva da Winnie the Pooh, allora però in Italia non era ancora un personaggio famoso".

I Pooh sono nati infatti nel 1962 come Jaguars, ma nel 1966 hanno dovuto cambiare il nome: "La casa discografica ci ha chiesto di cambiare nome perché a Roma esisteva già un gruppo chiamato Jaguars. È stata una segretaria a proporre il nome Pooh perché affermava che Winnie the Pooh era famosissimo negli Stati Uniti. All'inizio eravamo scettici".

I Pooh hanno però deciso di accettare il consiglio: "Questo nome è stato anche la nostra fortuna perché non è mai invecchiato".