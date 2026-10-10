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L'annuncio10 ottobre 2026

Pio D'Antini diventerà papà per la seconda volta

Cristina Garofalo, moglie del comico, ha condiviso delle foto con il pancione alla festa del suo 40esimo compleanno
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Pio D'Antini diventerà papà per la seconda volta. Il comico del duo Pio e Amedeo, 43 anni, è in attesa del secondo figlio. Ad annunciarlo è stata la moglie Cristina Garofalo, 40 anni, che ha mostrato il pancione in alcune foto scattate alla sua festa di compleanno.

Pio D'Antini e Cristina Garofalo sono sposati dal 2016, nello stesso anno è nata la prima figlia della coppia Chiara. "Mia figlia è nata a Milano però abbiamo la carta d'identità falsa per quando scendiamo al Sud", aveva scherzato a Verissimo Pio D'Antini, nato a Foggia nel 1983.

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