Pinar Deniz diventerà presto mamma. L'attrice turca, protagonista femminile di Segreti di famiglia, aspetta il suo primo figlio con il marito, il collega Kaan Yildirim. Pinar ha condiviso in una storia su Instagram un dolce scatto nel quale mostra il pancione posando accanto alla sorella Huri.

L'attrice, 31 anni, si è sposata lo scorso 17 settembre a Roma.

Pinar Deniz è molto legata all'Italia: oltre ad aver celebrato il matrimonio con Kaan Yildirim nella capitale, ha trascorso anche dei giorni di vacanza a Milano, come si può vedere negli scatti condivisi sui suoi social.

Pinar Deniz è nata ad Adana, in Turchia, il 4 novembre 1993, in una famiglia di origini arabe. Cresce a Istanbul, città nella quale si laurea in pubbliche relazioni all'Università. Qui, nel 2014, inizia a recitare nelle prime serie tv turche, per poi continuare fino al grande successo di Segreti di famiglia, dove veste i panni della protagonista femminile, l'avvocatessa Ceylin Erguvan. Protagonista maschile della serie è Kaan Urgancıoğlu, celebre in Italia per il ruolo di Emir in Endless Love.