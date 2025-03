Pietro Genuardi, il commovente addio della moglie Linda: "L'amore non muore"

"Per sempre oltre i confini dell'anima": inizia così il commovente addio di Linda Ascierto al marito Pietro Genuardi, scomparso all'età di 62 anni a causa di una malattia. "Sarai il mio sorriso, il mio sole, il mio grande amore", scrive l'assistente di volo. "Ti ho detto ti amo ogni giorno della mia vita e continuerò a farlo perché l'amore non muore vita mia. Stringimi forte e camminiamo insieme", conclude Linda Ascierto, pubblicando una serie di scatti, tra cui quello del loro matrimonio, celebrato nel 2020. Oltre alla moglie, Pietro Genuardi lascia anche il figlio Jacopo, nato nel 1991 dal matrimonio con l'attrice Gabriella Saitta.

Attore di fiction, ma anche di cinema e teatro, Pietro Genuardi ha raggiunto grande notorietà nei primi anni 2000 con il ruolo di Ivan Bettini in CentoVetrine. Il suo ultimo impegno televisivo è stato nella serie Il paradiso delle signore, che aveva dovuto lasciare proprio in seguito alla diagnosi della malattia.

"Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda", aveva scritto l'attore sui social a ottobre del 2024.

L'ultimo post in cui parlava delle sue condizioni di salute è di dicembre 2024: "Si è concluso il secondo ciclo di terapie e allo stato attuale con totale remissione dei blasti (cellule ematiche malate) sono attualmente sano. Il protocollo prevede però un terzo e ultimo ciclo per la ablazione completa del mio midollo (aplasia) per renderlo favorevole ad accettare quello del donatore". Pietro Genuardi non aveva mai perso la speranza e l'ottimismo: "Se tutto andrà bene dal punto di vista medico sarà la fede e un pizzico di fortuna ad evitare che la malattia si ripresenti. Ma io non mollo e sono ottimista".