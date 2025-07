Pierpaolo Pretelli, la foto con i figli Kian e Leonardo

Pierpaolo Pretelli, tornato dall’esperienza in Honduras come inviato dell'Isola dei Famosi, si sta godendo qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia. Su Instagram ha condiviso un carosello, composto da alcuni teneri scatti che lo ritraggono in piscina coi figli Kian e Leonardo, che si sono incontrati per la prima volta al ritorno in Italia dell'inviato.

"Piccole mani, grandi promesse", ha scritto Pierpaolo Pretelli a commento delle fotografie in cui abbraccia e gioca insieme al primogenito Leonardo, nato nel 2017 dalla relazione con l'ex compagna Ariadna Romero, e Kian, nato il 10 gennaio del 2025, dall'unione con l'influencer Giulia Salemi.

Tra i commenti sotto al post, anche quello di Giulia Salemi che scrive: "Quanto vi amo".

Pierpaolo Pretelli e l'amore per i suoi figli a Verissimo

Pierpaolo Pretelli, ospite a Verissimo insieme alla compagna Giulia Salemi, aveva raccontato la nascita del piccolo Kian e di come questa avesse cambiato la loro vita. "Ho scelto io il nome Kian", aveva svelato Pierpaolo Pretelli, confessando che gli era stato suggerito da un messaggio ricevuto su Instagram: "Kian è un nome persiano", un perfetto omaggio alle origini della compagna.

Sempre in quell'occasione, la coppia aveva rivelato che in futuro vorrebbe avere anche una figlia femmina. "Giulia cercava su internet come avere una figlia femmina e invece è arrivato Kian", aveva raccontato scherzando Pierpaolo Pretelli.

"Ora sto vivendo la paternità in modo più maturo. Quando è nato Leonardo avevo solo ventisei anni, ora ne ho otto in più, so già come comportarmi con Kian e cosa mi aspetta mano a mano che crescerà", aveva affermato Pierpaolo Pretelli, che aveva anche raccontato il legame con il figlio Leonardo: "Ho sempre il pensiero fisso su di lui perché sta dall'altra parte del mondo", riferendosi al fatto che il figlio vive a Miami con la madre Ariadna Romero.

"È un bambino dolcissimo. Quando gli ho detto che sarebbe arrivato un fratellino piccolo, ne è stato contentissimo", aveva rivelato Pierpaolo Pretelli a proposito del figlio Leonardo.